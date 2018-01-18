Cengiz Ünder'in menajeri: G.Saray'ın ilgisi var

Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan genç kanat oyuncusu Cengiz Ünder için menajeri Ömer Koray Uzun açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği isimlerden olan Cengiz hakkında konuşan Uzun, Galatasaray'ın ilgisini doğrularken Roma'nın, genç oyuncuyu bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığını da dile getirdi.

G.SARAY'IN İLGİSİ VAR AMA CENGİZ KALMAK İSTİYOR

Uzun, Galatasaray ve Cengiz Ünder ile ilgili "Fatih Hoca, Cengiz için çok önemli. Onu milli takımda ilk oynatan kişi. Bir ilgi vardı. Ama Roma ile en son yaptığım görüşmede; Cengiz'den memnun olduklarını söylediler. Cengiz'in herhangi bir yere gitme düşüncesi de yok. Zaten daha yeni transfer oldu. Benim bakış açım da dönmemesi yönünde. Roma ona çok ciddi bir yatırım yaptı" ifadelerini kullandı.