Cengiz Ünder'in sakatlığı nüksetti

Romalı futbolcu Cengiz Ünder’in sahalara dönüş tarihi uzadı. Milli futbolcu, takımının 20 Ocak’taki Torino maçında sakatlanarak sahayı terk etmiş ve bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

SAKATLIĞI NÜKSETTİ

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde oynadığı Frosinone maçında sahada olması beklenen Cengiz, buna karşın kadroya alınmadı. Genç yıldızın, yaşadığı sakatlığın nüksettiği ve bu yüzden kadroda olmadığı ortaya çıktı.

LAZİO VE PORTO MAÇLARI RİSKLİ

Üstüne üstlük bu nüksetme durumunun, kendisinin sahalara dönüş tarihini de uzattığı belirtildi.

Takımla idmanlara geçen hafta yeniden katılmaya başlayan oyuncunun, aynı sıkıntıdan yeniden muzdarip olması nedeniyle önümüzdeki hafta Lazio ile olan derbi maçında oynamasının sıkıntıya girdiği, hatta sonraki hafta içi Porto ile olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahaya çıkmasının da şüpheli duruma geldiği ifade edildi.