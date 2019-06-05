Ensonhaber.com'a dön

Cengiz Ünder'in yeni hocası Fonseca oldu

Roma, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Paulo Fonseca ile prensip anlaşmasına vardı.

Yorum Yap

Cengiz Ünder'in yeni hocası Fonseca oldu

Roma, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Serie A ekibinin, ilk tercihinin Paulo Fonseca olduğu ve görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildiği belirtildi.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Fonseca ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Fonseca'nın 2.5 milyon euro maaş teklifini de kabul ettiği vurgulandı. Portekizli teknik adam ile anlaşan Roma'nın Shakhtar Donetsk ile görüşmeye başladığı ve Fonseca'nın 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinde indirip talep edildiği bilgisi verildi.

Roma'da çalışmaya sıcak bakan 46 yaşındaki teknik adamın, Shakhtar'dan kolaylık istediği ve resmi imzaların yakın zaman atılabileceği vurgulandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM