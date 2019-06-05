Cengiz Ünder'in yeni hocası Fonseca oldu

Roma, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Serie A ekibinin, ilk tercihinin Paulo Fonseca olduğu ve görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildiği belirtildi.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Roma, Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Fonseca ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Fonseca'nın 2.5 milyon euro maaş teklifini de kabul ettiği vurgulandı. Portekizli teknik adam ile anlaşan Roma'nın Shakhtar Donetsk ile görüşmeye başladığı ve Fonseca'nın 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinde indirip talep edildiği bilgisi verildi.

Roma'da çalışmaya sıcak bakan 46 yaşındaki teknik adamın, Shakhtar'dan kolaylık istediği ve resmi imzaların yakın zaman atılabileceği vurgulandı.