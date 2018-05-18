Cengiz'den ezeli rakiplerine gönderme: Lazio'dan iyiyiz

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın Milli futbolcusu Cengiz Ünder, ligin son haftasında karşılaşacakları Sassuolo maç öncesi açıklamalarda bulundu.

LAZİO'DAN DAHA İYİ TAKIMIZ

Sassuolo'ya kaybetmemeleri halinde ligi 3. sırada bitireceklerini belirten Cengiz, ''Sassuolo maçına hazırız. Ligi Lazio'nun önünde 3. sırada bitirmek istiyoruz çünkü Lazio'dan daha iyi bir takımız.'' sözlerini kullandı.

YAPTIĞIM EN DOĞRU TERCİHLERDEN BİRİ

Genç yıldız, ''Roma'ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geldim. Yarı finale kadar çıkmayı başardık. Bu sezon kötü oynamadık ama daha da iyi olabiliriz. Hayallerimden birisi de Serie A'da şampiyonluk yaşamak. Roma'ya transfer olmak hayatımda yaptığım en doğru tercihlerden birisiydi.'' şeklinde konuştu.