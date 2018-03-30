Cengiz'in Barcelona maçında oynaması şüpheli

Roma’nın en formda isimlerinden olan Cengiz Ünder, bugünkü antrenmanda sakatlandı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı idmanın sol uyluğunda bir sıkıntı yaşayan genç yıldız için flaş bir karar alındı.

SOL UYLUKTAKİ KAS SAKATLIĞI

Bologna maçı öncesindeki son idman olan bugünkü çalışmada yaşandığı öğrenilen talihsizliğin, milli futbolcunun sol uyluğundaki bir kas sakatlığı olduğu tespit edildi.

KARADAĞ'I DA BOŞ GEÇMEMİŞTİ

Başkent ekibinin yarın Bologna ile yapacağı 22 kişilik kadrosu açıklandı. Cengiz Ünder yaşanan gelişmelerin ardından kadrodan çıkarıldı ve listeye dahil edilmedi. Milli arayı da iyi geçiren ve Türkiye formasıyla Karadağ maçında gol de kaydeden Cengiz’in durumu İtalyan ekibinde endişe yarattı.

BARCELONA MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bu endişenin lig maçında kendisinden yararlanılamayacak olmasından çok, Şampiyonlar Ligi’nde yaklaşan dev eşleşmeyle ilgili olduğu bildirildi. 4 Nisan’da Barcelona’ya konuk olacak Roma’da, Cengiz’in bu maça yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığı, No Camp’taki maç öncesi futbolcunun durumunun gün be gün inceleneceği belirtildi.