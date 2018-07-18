Röportaja yardımcı olan tercüman, İtalyanca soruları yine İtalyanca çevirmeye çalıştı.
AKILLARA ŞOTA'YI GETİRDİ
Trabzonspor'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Şota Arvaledze'nin Türkçe açıklamalarını yine Türkçe çevirmeye çalışan tercüman hafızalarda yer alırken, buna benzer bir görüntü Cengiz Ünder'in röportajında ortaya çıktı.
Cengiz'in tercümanı İtalyancayı İtalyancaya çevirdi - İZLE
Milli oyuncu, Roma televizyonunda sorularını yanıtladı. Spikerin İtalyanca sorularını tercüman Cengiz'e yine İtalyanca aktarmaya çalıştı. Cengiz Ünder, "Abi Türkçe'ye çevirecektin" derken, olayın ardından stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.