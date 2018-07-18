Cengiz'in tercümanı İtalyancayı İtalyancaya çevirdi

Galatasaray'ın yaptığı mali incelemeler sonunda Tarık Çamdal ve Yasin Öztekin'e 4 milyon lira fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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Dünya Kupası'ndan en çok para kazanan Türk takımları

Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcular takımlarına da para kazandırdı. Süper Lig'de en çok kazanan ekip Beşiktaş, en çok para kazandıran oyuncu ise Muslera oldu.