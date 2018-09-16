Cengiz'li Roma evinde Chievo'yla berabere kaldı

İtalya Serie A'da 4. hafta mücadelesinde Roma ve Chievo, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Roma, karşılaşmaya hızlı başlayarak El Shaarawy'nin golü ile durumu 1-0'a getirdi. 30. dakikada Edin Dzeko'nun asistinde Bryan Cristante topu ağlara gönderdi ve takımı adına 2. golü kaydetti.
Aynı zamanda bu gol, ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarının başlarında konuk ekip Chievo, Valter Birsa'dan bulduğu golle 52. dakikada farkı 1'e indirdi. 83. dakikada konuk ekip Chievo'da Mariusz Stepinski sahneye çıktı ve Roma'ya şoku yaşatarak mücadelede 2-2'lik eşitliği sağladı.
Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirlemiş oldu. Öte yandan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmada 81 dakika forma giydi ve yerini Justin Kluivert'a bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Roma puanını 5'e yükseltirken, Chievo ise 2 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Roma Bologna deplasmanına gidecek, Chievo ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.