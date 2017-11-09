Cenk Ergün: Asamoah transferi ocak ayında imkansız

Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da tüm konsantasrasyon yerli futbolcular üzerine verildi.

Yabancı sayısında kademeli olarak kısıtlamaya gidilecek olmasından dolayı başta Arda Turan olmak üzere Süper Lig'de forma giyen yerli futbolcular ve "gurbetçi" futbolcular üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da Asamoah'ın transferi de rafa kalktı.

ASAMOAH İMKANSIZ

Londra'daki Wyscout Forum'da bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de Asamoah ile uzun bir süre ilgilendiklerini ancak Türkiye'de yabancı sayısında yaşanabilecek değişimden dolayı Kwadkwo Asamoah'ın Ocak ayındaki transferinin imkansız gözüktüğünü söyledi.

Ergün: "Asamoah ile uzun bir süre ilgilendik ancak Türkiye'de yabancı sınırlaması ile ilgili yeni bir kural var, bu sebeple Asamoah'ın Ocakta transferi imkansız" sözlerini kullandı.