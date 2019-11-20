Cenk Ergün: Onyekuru'nun döneceğini öğrendim

Galatasaray’da taraftarların ağır eleştirine maruz kalmasına karşın teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçmediği isimlerden biri olan Younes Belhanda için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TERİM, BELHANDA’YI İSTEMİYOR

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Fatih Terim’in G.Saray’ın Real Madrid ile İstanbul’da oynanan maçta taraftarlara küfür eden Belhanda’yı sildiğini belirterek, “İspanya’daki Real rövanşında oynamaması ve Gaziantep’ten İstanbul’a erken gönderilmesi, Faslı futbolcunun artık kadroda düşünülmediğinin kanıtı. 7-8 milyon euro gelir beklenen Belhanda, keşke daha önce ayrılsaydı. O zaman takıma maddi anlamda çok daha fazla katkı sağlayabilirdi.” dedi.

ONYEKURU YUVAYA DÖNECEK

Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi, Galatasaray’ın ocak ayı transferleri hakkında da bilgi vererek, “Henry Onyekuru’nun devre arasında Galatasaray’a döneceğini biliyorum. Sinan Gümüş’ün ise Cim-Bom’a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa’da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Yaz transfer döneminde Mbwana Samatta için girişimde bulunan yönetim, sakatlıklar sonrası bu oyuncu için tekrar düğmeye basabilir.” şeklinde konuştu.