Cenk Ergün: Tudor'a güvenerek yola çıktık

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ELEŞTİRİLER NORMAL"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in dün antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcuları ziyaret ettiğini hatırlatan Ergün, "Eleştiriler doğal. Galibiyetlerde nasıl çok büyük övgüler aldıysak mağlubiyetlerde de yergiler aldık. Başkanımızın teknik direktörümüze vermiş olduğu destek ortada. Başkanımız dün antrenmanımızı da ziyaret etti ve özellikle teknik direktörümüzle bir araya geldi. Tudor'a güveniyoruz. Ona güvenerek yola çıktık. Güzel işler yapabileceğimizi gösterdik. Bu arada iki haftalık gerilemeyi yarın oynayacağımız maçla çevirmemiz lazım. İnanıyorum ki taraftarımız da bize güveniyor." ifadelerini kullandı.

Kupada 5. turda Sivas Belediyespor'la eşleşmelerini de değerlendiren Cenk Ergün, "Amacımız katıldığımız bütün kulvarları kazanmak. Sivas Belediyespor ile daha önce eşleşmemiştik. Amacımız bu turun sonunda onları eleyip bir üst tura çıkmak." diyerek sözlerini tamamladı.