Cenk Ergün'den Okan Burak'a vasıfsız cevabı

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'a kupada 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalar yapan Cenk Ergün, Tudor ile Okan Buruk arasında yaşanan olayla ilgili de konuştu.

"KİMSE BU ŞEKİLDE KONUŞAMAZ"

Sarı-kırmızılı ekibin sportif direktörü Cenk Ergün, ''Tudor'dan bu konu hakkında konuşmamasını ben rica ettim. Galatasaray armasıyla mücadele veren herkes bizim için çok değerlidir. Onlara zarar verilmeye çalışılması, bizim izin vermeyeceğiz bir şey. Bunu en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Ligde bulunduğu durum ne olursa olsun, hakkında spekülasyon yapılmaya çalışan insan, Galatasaray teknik direktörüdür. Ne içeriden ne de dışarıdan kimse bizim teknik direktörümüz hakkında bu şekilde konuşamaz. Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez ve gerekeni yapar. Bizim amacımız hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek değil ama baktık ki gereken gerekli şekilde yapılmıyor, o zaman biz açıklama yapmaya mecbur kalıyoruz.'' şeklinde konuştu.

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OKAN BURUK ÖZÜR DİLEDİ

"Vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde olmasından utanç duyuyorum" açıklamasıyla tartışma yaratan Buruk, "Haklı olduğum bir olayda, sinir sistemimin bozulduğu ortamda yaptığım açıklamalar için Galatasaray Kulübü, camiası ve hocasından özür diliyorum" dedi.

Buruk, "Herkesin hemfikir olduğu haksız bir kırmızı kartla 50 dakika 10 kişi oynadık. Galatasaray hocası tarafından devamlı taciz edilmeme rağmen sadece, 'Türk futbolu böyle kalkınamaz' cümlesini söylediğim için ben de tribüne yollandım. Maç sonunu nasıl bir ruh hali ile bitirdiğimi tahmin edemezsiniz. Bu şartlarda maç sonu yaptığım açıklamalar şansız açıklamalardır" diye konuştu.