Cenk Ergün'ün yeni adresi Bursaspor

Galatasaray’ın eski yöneticisi ve sportif direktörü Cenk Ergün'ün yeni durağı belli oluyor.
BAŞKAN ALİ AY AÇIKLADI
Yeniden Bursaspor başkanı seçilen Bursaspor Ali Ay yaptığı açıklamada "Cenk Ergün'e sportif direktörlük için teklifimizi yaptık, görüşmelerimiz devam ediyor, cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörlük koltuğu için Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Samet Aybaba'nın ismi öne çıkıyor. Spor Toto Süper Lig'de sezonu 39 puanla 13. sırada tamamlayan Bursaspor, Paul Le Guen ile yollarını ayırdıktan sonra son 6 haftayı teknik sorumlu Mustafa Er ile tamamlamıştı.