Cenk: Gol atsam da kral olurum attırsam da

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalıp G Grubu'nda bitime 1 hafta kala liderliği garantilediği maçta Talisca'ya boş kaleye golü attıran Cenk Tosun, o sırada zihninden geçenleri yakın çevresine anlattı.

ATSAM DA KRAL OLURUM ATTIRSAM DA

Pozisyonda çaprazdan ceza sahasına girdiğinde ilk başta kaleye vurmayı da düşündüğünü söyleyen 26 yaşındaki yıldız, "Aslında uzak köşe bomboştu ama o an 'Golü atsam da kral olurum, attırsam da' dedim. Ben vursam yüzde 80 gol, Talisca'ya versem yüzde 99... Bu yüzden pas atmanın daha doğru olduğunu düşündüm ve top ağlara gidince çok mutlu oldum. Gerçekten golü kendim atmış kadar sevindim. Leipzig maçında Babel'e attırdığımgolde de yine çok sevinmiştim. Ben asist yapmayı da gol atmak kadar seviyorum zaten" dedi.

KALMAK İSTİYOR

Öte yandan ismi sürekli transfer söylentileri içinde geçen Cenk'in devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Başarılı santrforun "Hayırlısı neyse o olsun ama bu sezonu Beşiktaş'ta tamamlamak istiyorum. Sezon sonunda başkan ne derse o olur. Her karara saygı duyarım. Benim için önce kulübüm gelir" dediği belirtildi.