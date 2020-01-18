Cenk Gönen, Alanyaspor'da

Alanyaspor, bonservisi elinde olan milli kaleci Cenk Gönen'le sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki kaleciyle kadrosunu takviye etti.
6 AYLIK İMZA
Deneyimli teknik adam Erol Bulut'un raporu doğrultusunda alınan Cenk, sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyecek.
Bir süredir boşta olan Cenk Gönen'in adı eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu.
Siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı.
Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.