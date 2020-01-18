Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Cenk Gönen, Alanyaspor'da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

2 Oğuzhan Özyakup: Kendimi yeniden göstereceğim Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve ligin ikinci yarısında kendini gösterip şampiyonlukta önemli rol oynayacağını söyledi.

3 Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 24 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Chicago Bulls'u 100-89 yendi.

4 Boca Juniors Arda Turan'la görüşüyor Arjantinli bir gazeteci, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Boca Juniors ile transfer görüşmesi yapmak üzere bir başka menajeri görevlendirdiğini gösteren belgeleri yayınladı.

5 Comolli: Görevi daha önce bırakacaktım Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, 1 yıl önce görevinden ayrılmak istediğini ancak Ali Koç'un kabul etmediğini açıkladı.

6 Konyaspor'un galibiyet hasreti bitti Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Konyaspor, Ankaragücü'nü son dakikalarda bulduğu golle yendi. Aykut Kocaman'ın öğrencileri 10 maç sonra kazandı.

7 Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ASVEL'e şans vermedi Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini yenerek liderliğini pekiştirdi.

8 Fenerbahçeli futbolcular hız trenine bindi Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hız trenine binen futbolcuların eğlenceli görüntülerini kulübün YouTube hesabından paylaştı.

9 Silahla maç yöneten hakem Amatör bir maçı yöneten hakem, taraftarları silahla sahanın kenarına çıkarmaya çalıştı.