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Cenk Gönen, Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

| Haber Merkezi
Cenk Gönen, Alanyaspor'da
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Alanyaspor, bonservisi elinde olan milli kaleci Cenk Gönen'le sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, 31 yaşındaki kaleciyle kadrosunu takviye etti.

6 AYLIK İMZA

Deneyimli teknik adam Erol Bulut'un raporu doğrultusunda alınan Cenk, sezon sonuna kadar Alanyaspor forması giyecek.

Bir süredir boşta olan Cenk Gönen'in adı eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu.

Siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Göztepe, Denizli, Altay ve Galatasaray formaları da giyen Cenk, son olarak İspanya'da Malaga'da oynadı.

Cenk Gönen, son resmi maçına ise yaklaşık 3 yıl önce çıktı.

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