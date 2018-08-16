Cenk Gönen Gazişehir Gaziantep'te

5 yıl Beşiktaş'ta yedek kalecilik yapan Cenk Gönen, 2015-2016 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımda olduğu gibi Galatasaray'da da tutunamayan 30 yaşındaki kaleci, Malaga'ya transfer olmuştu.

Oynadığı maçlarda büyük hatalar yapan Cenk, Malaga'nın küme düşmesi sonucu takımdan ayrılmıştı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bir süredir boşta olan Gönen, Süper Lig'den bir takım bulamayınca kariyerini Spor Toto 1.Lig'de sürdürme kararı aldı.

Gazişehir Gaziantep, Eskişehirspor'un da transfer gündeminde olan Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.