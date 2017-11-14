Cenk Gönen Malaga'da da tutunamadı

İspanyol AS gazetesinin muhabiri Carlos Carino'nun iddiasına göre Malaga, devre arasında Cenk Gönen'i göndermek istiyor.

Ligde zor günler geçiren Malaga'nın devre arasında kadrosunu güçlendirmek istediği ancak Avrupa Birliği dışındaki oyuncuları transfer edebilmesi için önce takımdaki Avrupa Birliği'ne ait olmayan futbolcuları göndermek gerektiği bahsedildi.

Malaga'nın sezon başında Galatasaray'dan 200 bin Euro'ya transfer ettiği ve 3 yıllık anlaştığı Türk kaleciyi devre arasında satıp bu kontenjanı açmak istediği kaydedildi.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

29 yaşındaki kaleci, bu sezon hiçbir resmi maçta oynama fırsatı bulamamıştı. Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştirilmişti.