Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması

Son olarak 2017-18 sezonunda Malaga'ya transfer olan Cenk Gönen, Beşiktaş'ın ikinci kalecisi olmaya aday...

2016-17 sezonunda Galatasaray'dan Malaga'ya transfer olan file bekçi, İspanyol ekibinde hiç süre alamamıştı.

OYNADIĞI SON MAÇ ŞUBAT 2017'DE

Geçtiğimiz sezon ise sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiği Cenk Gönen, Şubat 2017'den beri resmi bir karşılaşmada forma giyemedi.

Neredeyse 2 yıldır hiçbir maçta forma giymeyen oyuncunun Beşiktaş'la görüştüğü öne sürüldü.

Çıkan bu haber üzerine taraftarların sosyal medyadan tepkisini çeken Cenk, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

"BEŞİKTAŞ İLE FARKLI ANILMAK BENİ FAZLASIYLA ÜZÜYOR"

Cenk Gönen'in açıklamaları şu şekilde:

"Benim Beşiktaş'tan neden ayrılmak zorunda kaldığımı tam olarak bilmeyen ve bilmesine rağmen anlayamayanları aklı selim olmaya davet ediyorum. Ayrılma niyetim olsa sözleşmem biterken neden 4 sene daha yeni sözleşme imzalayayım?Yani sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım. Beşi̇ktaş benim rahmetli babamın takımıdır. Ben abimle çocukluğumuzda Beşiktaş maçlarında gol attığımızda oturduğumuz yeri bile deği̇şti̇remezdi̇k uğur için..Hiçbir şey göründüğü gi̇bi̇ değil bu hayatta.Bir gün yeniden nasip olur inşallah o kutsal forma..Olmasa da o şanlı formayı 5 sene terletmek hayatım boyunca hep gururla anacağım en güzel anım..Beşiktaş ile farklı şekilde anılmak beni̇ fazlasıyla üzüyor. Herkese sevgi ve saygılar..."