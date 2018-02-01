Cenk Gönen'in sözleşmesi feshedildi

Transferin son gününde Cenk Gönen'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Gönen'in sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

HİÇ OYNAYAMADI

29 yaşındaki kaleci Cenk Gönen bu sezon ligde Malaga forması giymedi.

Cenk, sezon başında Malaga'nın hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle ağır eleştiriler almıştı.

Cenk Gönen'in bonservis bedeli Malaga'nın sezon başında 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Cenk Gönen'i göndermek istediği daha önce İspanya basınında yer almıştı.