Cenk için yapılan teklife Şenol Güneş'ten izin çıkmadı

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u uzun süredir takip eden İngiltere'nin kölü kulüpleri tekliflerini de detaylandırmaya başladı.

10 MİLYON EURO VE MİTROVİÇ'İ TEKLİF ETTİLER

Crystale Palace daha önce 12 milyon Euro önerirken, Newcastle Kulübü'nün teklifi de ortaya çıktı. Newcastle'ın Cenk için Beşiktaş'a 10 milyon Euro ve 23 yaşındaki Sırp santrfor Aleksandar Mitroviç teklif etti.

ŞENOL GÜNEŞ VETO ETTİ

Teknik direktör Şenol Güneş ise bu futbolcunun Cenk'ten doğacak boşluğu dolduramayacağını belirterek bu teklifi veto etti. Güneş'in yönetime, "Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz. Ayrıca gitmesi halinde en az O'nun ayarında bir golcü isterim. Ancak bu gerçekleşirse transferine onay verebilirim" dediği bildirildi.

Beşiktaş Yönetimi de Cenk'i 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama vermek istemezken; başta alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin olmak üzere çeşitli ülkelere temsilcilerin gönderildiği ve santrfor arayışlarına girişildiği ileri sürüldü.