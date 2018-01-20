Cenk ikinci maçında da golle tanışamadı

Cenk Tosun, Everton formasıyla evinde yeni taraftarlarının önüne ilk kez çıktı, Everton - West Bromwich maçı 1-1 sona erdi.

CENK İKİNCİ MAÇINI DA BOŞ GEÇTİ

West Bromwich 7. dakikada Jay Rodriguez'in golüyle öne geçerken, Everton'un cevabı 70. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Oumar Niasse ile geldi.

Cenk Tosun ilk 11'de başladığı mücadelede 69 dakika süre buldu ve istekli görüntüsüyle dikkat çekerken, pozisyona girmekte ise zorlandı. Milli futbolcu, Tottenham maçından sonra, West Bromwich maçını da boş geçti.

Bu sonucun ardından Everton 3 maç sonra puanla tanıştı ve 28 puana yükselerek 9. sırada yer aldı. West Bromwich ise 20 puanla 19. basamakta yer aldı.