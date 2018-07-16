Cenk: Klaassen'e Beşiktaş'a gider misin diye sordum

Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezonun devre arasında İngiltere'nin Everton takımına rekor bonservis ücretiyle (22 milyon Euro) transfer olan Cenk Tosun, Avusturya'da açıklamalar yaptı.

İşte Cenk'in sözleri:

TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYORUM DEDİ

"Vida'yı Everton istiyor olsaydı, en azından fikrimi alırlardı diye düşünüyorum. Klaassen çok iyi futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi, "Beşiktaş'a gelir mi? diye sordu. Ben de konuştum. "Türkiye'yi düşünmüyorum" dedi. Konu açılmadan kapandı."

"Başarının sırrı istikrarlı çalışmak. Türkiye'ye göre hazırlık kampında ve aralarda çok daha ağır çalışıyoruz. Bunun da lige yansıyacağını düşünüyorum. Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi forveti. Biz de idare ediyoruz işte. (Gülüyor). Everton'da çok yeniyim. 'Dönersen Beşiktaş'a mı gelirsin' sorularına cevap vermem için çok erken."