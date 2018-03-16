Cenk, Şenol Güneş ile Sam Allardyce'ı kıyasladı

Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan golcü futbolcu Cenk Tosun, Hürriyet gazetesine konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

ATMOSFER OLARAK DÜNYANIN EN İYİSİ

Vodafone Park’ta oynamak nasıl bir duyguydu?

"Vodafone’da oynamak çok özel ve güzel bir duyguydu. İnönü’de sadece Beşiktaş’a rakip olarak oynayabildim. Beşiktaş formasıyla hiç oynayamadım. Vodafone Park’ta gördüğüm en iyi statlardan. Ama atmosfer olarak dünyanın iyi stadı diyebilirim."

ŞENOL GÜNEŞ BABA GİBİYDİ BENİM İÇİN

Şenol Güneş ve Sam Allardyce. İki hoca arasındaki farkları anlatmanı istesem?

"Şenol Güneş bir baba figürüydü benim için. Aramızda farklı bir bağ vardı. O beni bende onu çok seviyordum. Sam Allardyce ile iki aydır çalışıyoruz. Bana oyun stilimi sevdiğini ve Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarımı yakından izlediğini söylemişti. Takıma faydalı olacağımı düşündüğü için beni Everton’a transfer etti. Hala da öyle düşünüyor. Aramız çok çok iyi. Aralarındaki fark Şenol Güneş daha atak futbol seviyor Sam Allardyce ise daha temkinli. Beraberliği koruyup golü atma üzerine bir taktiği var. İkisi de çok büyük hocalar."