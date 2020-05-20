Cenk: Ahmet Nur Çebi olmasa Everton'a gidemezdim

2014-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, siyah-beyazlılarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş'tan, Premier Lig ekibi Everton'a imza atan milli golcü, bu döneme dair Fanatik'e önemli açıklamalarda bulundu.

''ÇEBİ OLMASA EVERTON'A GİDEMEZDİM''

Bu transferde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin büyük katkısının olduğunu belirten Cenk Tosun, ''Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yle benim aram her zaman iyiydi. Onu çok severim. O da beni çok seviyor. Benim Everton’a transferim, onun kulüpte İkinci Başkan olduğu döneme denk geldi. Benim transfer görüşmelerimi de o yapmıştı. Belki de o olmasaydı benim İngiltere’ye transferim gerçekleşmeyecekti. ‘Başkanım lütfen İngiltere’ye gidişime izin verin. En büyük hayalim Premier Lig. Lütfen engellemeyin’ demiştim. O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Hem kulübüme önemli bir bonservis geliri kazandırdım hem de hayallerimi gerçekleştirdim.'' ifadelerini kullandı.

''7 AY SONRA DÖNEBİLİRİM''

Öte yandan sakatlığı hakkında da bilgi veren milli golcü, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Sakatlığımın ardından 2 ay geçti. Kendimi gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Sadece çapraz bağ değil, menisküs iç yan bağ operasyonu da geçirdim. Bundan dolayı sahalara geri dönme sürecim toplamda 7 ayı bulacak. Kendimi zorlamıyorum. Tamamen hazır ve fit olduğum zaman idmanlara başlayacağım.''