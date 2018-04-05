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Cenk Tosun ayın futbolcusuna aday

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.

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Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan  mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.

6 ADAYDAN BİRİ CENK TOSUN

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra  Son Heung-min (Tottenham),  Romelu Lukaku (Manchester United),  Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.

 

Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.

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