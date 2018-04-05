Cenk Tosun ayın futbolcusuna aday

Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.
6 ADAYDAN BİRİ CENK TOSUN
Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.
6️⃣ of the best in March...— Premier League (@premierleague) 5 Nisan 2018
But who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?
VOTE here ▶️ https://t.co/IvpH2abF8c #PLawards pic.twitter.com/IgLqj9HFMv
Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.