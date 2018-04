Cenk Tosun ayın futbolcusuna aday

Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.

6️⃣ of the best in March...



But who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



VOTE here ▶️ https://t.co/IvpH2abF8c #PLawards pic.twitter.com/IgLqj9HFMv