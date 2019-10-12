Cenk Tosun az kalsın sakatlanıyordu

Sahasında ağırladığı Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız, adım adım EURO 2020'ye koşuyor...

Puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdüren milliler, pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

90. dakikada attığı golle herkesi mutlu eden Cenk Tosun ise sevinç sırasında az kalsın sakatlanıyor.

Kale arkasında bulunan taraftarlara doğru koşan golcü futbolcu, ayağa kayınca bir anda kendini yerde buldu. Arkadaşları tarafından kaldırılan Cenk'in herhangi bir sorunu bulunmuyor.

(Fotoğraf: Süleyman Arat)