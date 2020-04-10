Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi diyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında vatandaşlar için ''Evde Kal'' çağrıları yapılırken, tanınmış isimler ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla, evdeki vaktin iyi geçmesi adına katkıda bulunmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz gün kişisel Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan milli oyuncu Cenk Tosun, sakatlığı hakkında da bilgi verdi.

''AYAĞIM İYİ AMA 6-7 AY SÜRECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR''

Sakatlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tosun, ''Ayağım gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Dün ameliyattan sonra 1 ay oldu. Allah'a şükür iyi gidiyor. 6-7 ay sürecek gibi görünüyor. Hala değneklerleyim ama biraz basabiliyorum artık. 4 hafta hiç bastırtmadılar. Şu anda yüzde 50 basabiliyorum ayağımı.'' ifadelerini kullandı.

''BENCE ALEX AMA BÜYÜKLERİM HAGİ DİYOR''

Bir takipçisinin ''Hagi mi, Alex mi?'' sorusunu da yanıtlayan Cenk Tosun, ''Hagi mi, Alex mi? İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Sosa mı Talisca mı deyince Sosa, Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo.'' şeklinde konuştu.

''BENFİCA'YA ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM''

Attığı goller arasında unutamadığı golü sorulan Cenk Tosun, ''En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti hem de güzellik açısından güzel bir goldü.'' dedi.