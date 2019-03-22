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Cenk Tosun Beşiktaş'a dönebilir

Beşiktaş'tan 22 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de tutunamadı. İngiliz ekibi milli futbolcuyu siyah-beyazlı takıma kiralamaya hazır.

Cenk Tosun Beşiktaş'a dönebilir
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Devre arasında Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş'ın gözü bir başka milli golcüde. 

EVERTON KİRALAMAK İSTİYOR

22 milyon euroya Everton'a satılan Cenk Tosun, 1 yıldır forma giydiği İngiliz takımında beklediği çıkışı yakalayamadı.

Milli futbolcuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmeyen Ada ekibi, Cenk'i Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor.

Everton'la bağlarını koparmayan Başkan Fikret Orman, Cenk'i kendilerine öneren İngilizlere ekonomik olarak uygun şartlar oluşursa anlaşabileceklerini aktardı.

27 yaşındaki futbolcu, Everton'da 27 resmi maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı ve 5 gole katkı sağladı. Cenk, kariyerindeki 362 lig maçında 147 gol atarken, 40 da asist yaptı.

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