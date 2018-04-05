Cenk Tosun: Milli Takım'da kaptan olmak istiyorum

Premier Lig'de gollerini sıralamaya başlayan Cenk Tosun, TivibuSpor'a verdiği röportajda kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

''PREMIER LIG, FUTBOLUN NBA'Sİ''

Everton'ın İngiltere'nin en büyük 6-7 takım arasında olduğunu belirten Cenk Tosun, ''Premier Lig, futbolun NBA'si. En zevk veren lig burası. İlk başta biraz zorlandım. Türkiye'den çok farklı. Everton ile Avrupa'da oynamak çok isterim. Everton'ın her zaman Avrupa'da olması lazım.'' şeklinde konuştu.

''BEŞİKTAŞ'I ÜZMEK HİÇ İSTEMEM''

Beşiktaş'a karşı oynamanın kendisi için çok zor olacağını söyleyen Tosun, ''Everton ile Beşiktaş'a karşı oynamak, gol atmak istemem. Onları üzmek hiç istemem çünkü işim gol atmak. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi serüveni çok iyi geçti. İlk kez bir Türk takımı grubu lider tamamladı. Şanssız bir kura çektik tabi. Beşiktaş'ın daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.'' dedi.

''MİLLİ TAKIM'DA KAPTAN OLMAK İSTERİM''

Milli Takım'da hedefinin kaptan olmak olduğunu kaydeden golcü futbolcu, ''Milli Takım'da bu güzel ülkenin kaptanı olmak çok istiyorum. 2-3 abilerimiz var tabii. Onlar bırakınca pazubandını ben takmak isterim.'' sözlerini kullandı.