Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Habertürk'e konuşan Cenk Tosun, İngiltere'deki günlerini ve yeni takımını anlattı.

Yıldız futbolcu, uyum sürecini atlattıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

BOCALIYORUM

Eşi Ecem Tosun ile birlikte yeni yuvalarına alışmaya başladıklarını belirten Cenk, “Yeni bir ülkeye, yeni bir ortama, yeni arkadaşlara, hatta yeni bir eve alışmak kolay değil. Her ne kadar Avrupa’da doğmuş olsam da bu durum farklı. Yıllardır oynadığım ligden, dünyanın en zor ligine gittim. Şu an için bocalamam çok normal. Zaten bunu hocam da söyledi. Kendisi benimle sürekli görüşüyor. Hiçbir sorunum yok. Bana uyum sorunumu atlattığımda yerimin ilk 11 olduğunu söyledi. Bana moral veriyor. Problem yok” dedi.

MİSYONUMU TAMAMLADIKTAN SONRA DÖNERİM

Tottenham ile West Bromwich maçlarına ilk 11’de başlayan, Leicester karşılaşmasında hiç oynamayan ve son Arsenal yenilgisinde 13 dakika şans bulan yıldız oyuncu, şu an için asla geri dönmek gibi bir niyetinin olmadığını belirtti.

Başkan Fikret Orman’ın, “Cenk’e kapımız açık, ne zaman isterse geri dönebilir” şeklindeki açıklamasını hatırlattığımızda tecrübeli golcü, “Sağ olsun, başkanımız sürekli bana destek verdi, hala da öyle. Geçenlerde böyle bir açıklama yapmış ama zaten bana da giderken öyle söyledi. Ben Beşiktaşlıyım, orası benim yuvam. Ama şunu söylemekte yarar var: Savaşmadan, başarmadan hiçbir yere dönmem. Cenk Tosun’un nasıl bir futbolcu olduğunu, kim olduğunu İngiltere’de göstereceğim. Bu idealim var. İşimi yarım bırakmam. Buradaki misyonumu tamamladıktan sonra tabii ki şartlar olursa kulübüme geri dönerim ama bunun için çok erken” diye konuştu.