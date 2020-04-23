Cenk Tosun: Çocuklar bizim geleceğimiz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için futbol dünyasının önemli isimleri de paylaşımlar yapıyor.

''ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ''

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, kişisel sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte fotoğraflarını yayınlayarak, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun'' ifadelerini kullandı.

Futbol hayatını İngiltere'de sürdüren Tosun; paylaşımında, İngilizce olarak ise 23 Nisan hakkında bilgiler verirken, ''Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu yüzden onlara nasıl davrandığımız, geleceğimize şekil veriyor.'' dedi.