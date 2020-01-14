Cenk Tosun: Euro 2020'ye hazır olmak için ayrıldım

Crystal Palace'ın yeni golcüsü Cenk Tosun, Everton'dan ayrılık sürecinin perde arkasını kulüp televizyonuna anlattı.

Milli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazır olmak için böyle bir karar verdiğini söyledi.

"ÖZGÜVEN TAZELEMEYE İHTİYACIM VARDI"

Everton'da fazla forma şansı bulamadığını belirten 28 yaşındaki golcü, ''Öz güvenimi tazelemeye ihtiyacım vardı. Bunun için de daha çok gol atmam gerekiyor'' dedi.

"BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAYAN BİRÇOK OYUNCUYLA OYNADIM"

Açıklamalarına devam eden milli yıldızımız, "Şu anda Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan olmak üzere büyük liglerin büyük kulüplerinde forma giyen birçok oyuncuyla geçmişte oynadım. 15 yaş altı takımından 21 yaş altı takımına kadar Alman Milli Takımı'nda oynadım. A Milli Takım seviyesinde ise Türkiye'ye seçtim. O günden bu yana Türkiye Milli Takımı'nda forma giyiyorum." şeklinde açıklamalarına devam etti.

"TÜRK TARAFTARLAR ÇOK ÇILGIN"

'Türkiye'de futbol oynak nasıl bir duygu?' sorusunu yanıtlayan Cenk Tosun, "Türk taraftarlar daha şimdiden sosyal medyada gördüğümüz gibi çok çılgınlar, sürekli yorum yazıyorlar" ifadelerine yer verdi.