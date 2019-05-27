Cenk Tosun: Galatasaray şampiyonluğu hak etti

Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, Galatasaray’ın şampiyonluğu hak ettiğini belirterek, Burak Yılmaz'ın takıma sezon başında gelmesi durumunda daha farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini söyledi.

BEN G.SARAY'IN HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Cenk Tosun'un açıklamaları şu şekilde:

"Ben Galatasaray'ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum... Başakşehir de son 5-6 haftaya kadar gerçekten çok iyi futbol oynuyordu ama sonra performansları düştü. Sonunda da Galatasaray şampiyon oldu. Zaten Başakşehir'le oynadıkları maçta da üstün oynadılar ve galip geldiler. Bize de sadece Galatasaray'ı tebrik etmek kaldı."





"BURAK BEŞİKTAŞ'A DAHA ERKEN GELSE ÇOK FAKLI OLURDU"

"Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki performansını güzel buldum. Burak Yılmaz faktörü de var orada. İlk yarıda biraz fazla puan kaybettik ve az gol attık. İlk yarıda da ikinci yarıdaki gibi oynasaydık Beşiktaş'ın şampiyonlukta çok büyük şansı olurdu. Burak Yılmaz sezon başında alınsaydı büyük ihtimalle çok farklı bir tablo ortaya çıkardı. Ligi tanıyan biri. Zaten gol için doğmuş. Gol atmak en sevdiği, en iyi yaptığı iş. Devre arasında geldikten sonra da bunu herkes gördü. Sezon başında gelseydi Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı olurdu."





"KEMİK SESİ GELİYOR AMA HAKEM 'DEVAM' DİYOR"

"Saha içinde daha sert bir lig. Daha çabuk oynanıyor, daha çok koşuluyor. Defans oyuncuları, forvetlere karşı daha sert oynuyor. Hepsi çok yapılı oyuncular. Ama tek hamleli oyuncular. Güçlü olmanın, sert oynamanın da dezavantajları var defans oyuncuları için. Çabuk olamıyorlar. Ama tabii herkes bir adım daha erken düşünüyor. Ben devre arasında gittim oraya. Bir hafta hiçbir şey yapmadan gittim. İlk hafta Sam Allardyce beni ilk 11'de oynattı. 60-70 dakikada çok yoruldum. Çünkü top hiç durmuyor. Hakem oyunu kolay kolay durdurmuyor. Gözümle görüyorum, yanımda bir faul oluyor, kemik sesi geliyor ama hakem 'devam' diyor. Ama bu da tabii oyunun akıcılığını güzelleştiriyor. Premier Lig'i, Premier Lig yapan da bu bence."





"İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ"

"Bir takımdan, diğer takıma yurt içinde bile giden ister istemez bir adaptasyon dönemi geçiriyor. O yüzden Türkiye'den İngiltere'ye gidince ben de 1-2 ay sorun yaşadım ama sonra adapte oldum.İngiltere'de biraz köy yaşamı var. Bizim yaşadığımız yer de Liverpool'a ait. Liman şehri. Çok yapılacak bir şey yok. İstanbul'da her şey var. Ben hep söylüyorum, dünyanın her yerine gittim, İstanbul dünyanın en güzel şehri. Ama tabii oraya gezmeye gitmedim. İşimi yapmaya gittim. Kendimi ispatlamaya gittim, ülkemi gururlandırmaya gittim. O yüzden temelli gitmediğimiz için biraz dişimizi sıkıp sonra yine ülkemize döneceğiz inşallah."