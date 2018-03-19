Cenk Tosun: Gaziantep'in durumuna içim parçalanıyor

Everton formasıyla son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandıran Cenk Tosun, çok özel açıklamalarda bulundu.

Premier Lig ekibi Everton'ın ara transferde 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı milli golcü Cenk Tosun, İngiltere'ye giderek çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü dile getirdi.

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Cenk'in açıklamaları şu şekilde:

Dediğim gibi futbol burada daha hızlı ve sert oynanıyor. Türkiye'de daha az koşup, tekniğe dayalı oynuyorsunuz. İngiltere'de ise daha sert ve tempoya dayalı futbol var diyebilirim.

KALBİM PARÇALANIYOR

Cenk Tosun eski kulübü Gaziantepspor'un yaşadığı krizden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Kırmızı-siyahlı takımın 3. lige düştüğünü dile getiren golcü oyuncu, "Arkadaşlarıma, orada çalışanlara üzülüyorum. Çok güzel 3.5 senem geçti orada. Benim Cenk olmamda en büyük etken Gaziantepspor diyebilirim. Kalbim parçalanıyor gerçekten. İnşallah biri çıkar da destek verir ve Gaziantep'i eski günlere taşır" dedi.

HOCASI NOT VERDİ

Everton Menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun'un çok hızlı bir şekilde Premier Lig'e uyum sağladığına vurgu yaptı. Son 3 lig maçında 4 gol atan Cenk'in takımı taşıdığını belirten İngiliz çalıştırıcı, "Geçen haftaki Brighton maçının ardından Stoke City'ye karşı da kazanmamızın tek nedeni Cenk Tosun. Kendi bölgesine ne zaman top atılsa bunu değerlendiriyor. Artık topu ayağında daha iyi tutuyor. Kafasıyla, sol ve sağ ayağıyla son derece bitirici. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip" ifadelerini kullandı.