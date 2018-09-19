Cenk Tosun: Gol atamazsam geceleri uyuyamıyorum

Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Cenk Tosun, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda İngiltere kariyerinden yeni teknik direktör Marco Silva ile olan ilişkisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

''SAM GELMEMİ ÇOK İSTEMİŞTİ''

İşte Cenk Tosun'un röportajı;

''Bu yaz aramıza yeni katılan futbolcular için bir planımız var. Ben transfer olduğumda şarkı söylemem gerekiyordu. Türkçe bir şarkı söylemiştim. Kimse ne kadar kötü söylediğimi anlamadı bile. Yeni gelenler de şarkı söylemek zorunda! Hatta teknik direktörün de söylemesi lazım. İngiltere'den mi yoksa Portekiz'den mi söyleyecek kendisi bilir ama söylemesi gerek.''

''KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM''

''Eşim Ece benimle birlikte burada. Ekim'de ilk bebeğimizi bekliyoruz. Buraya yerleştik artık. Eğer evde kafanız rahatsa sahada da rahat oluyor. Yani o yüzden kendimi çok iyi hissediyorum.''

''SILVA ÇOK ARZULU, ÇOK İSTEKLİ''

''Genç teknik direktörlerle çalışmak çok güzel. Silva, kupalar kazanmak isteyen bir isim. Çok arzulu, çok istekli. Çalışmayı çok seviyor ve ben de onunla birlikte çalışmaktan dolayı çok memnunum. Her gün yeni bir şeyler öğretiyor. Antrenmanda durdurup ne yapmam gerektiğini söylüyor, ofisine çağırıyor konuşuyoruz. Aramızda güven olması çok önemli. Çok çalışmamızı istiyor. Topu ileride tutup Walcott, Sigurdsson ve Richarlison ile topu buluşturmamı istiyor. Taktiksel anlamda harika birisi. Nerede durmamız gerektiğini çok iyi anlatıyor.''

''GOL ATAMAZSAM 3 GÜN EVDEN ÇIKAMIYORUM"

''Everton taraftarları saha içinde savaşıp her şeylerini veren oyuncuları çok seviyorlar. Ben de bunu yapıyorum. Yenildiğimiz veya berabere kaldığımız maçların ardından geceleri uyuyamıyorum. Eğer ben bir gol kaçırırsam ve yenilirsek eve gittiğimde sadece bunu düşünüyorum. Evimden 3 gün çıkmıyorum! Şehri ve taraftarları çok seviyorum. Sokakta yürümeyi, birçok insanda Everton forması görmeye bayılıyorum. Beni gururlandırıyor. Ben de onları gururlandırmak istiyorum.''