Cenk Tosun: Gol atmaya devam edeceğim

Premier Lig'de Everton'ın Brighton'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DİREK ISLANMIŞTI"

Karşılaşmanın 76. dakikasında attığı golü anlatan Cenk, "Top direkten dönecek diye endişelendim. Neyse ki direk ıslanmıştı ve topun içeri girmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ATMAYA DEVAM EDERİM"

İngiltere'de mutlu olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Geçen hafta bu kulüp için ilk golümü attım ancak maçı kaybetmek hayal kırıklığına uğrattı. Bu hafta daha iyiyiz çünkü kazandık. Fiziksek olarak iyi hissediyorum. İngiltere'ye alıştığımı düşünüyorum. Umarım gol atmaya devam edebilirim" şeklinde konuştu.

"CENK'İ BU GOLLER İÇİN ALDIK"

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce ise, "İkinci golümüzde Türkiye'den neden transfer yaptığımızı gördünüz. Cenk'i bunları yapması için bu takıma getirdik. Bu tip goller attığını gördük ve şimdi de bizim için atma zamanı geldi." dedi.