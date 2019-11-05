Cenk Tosun: Gomes şoka girmişti

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın Portekizli oyuncusu Andre Gomes'in, 79. dakikada Heung-Min Son'un müdahalesi sonrasında sağ ayak bileği kırıldı.

Pozisyon sonrası Cenk ve takım arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, gözyaşını tutamayan oyuncular oldu. Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, ayağı kırılan takım arkadaşının yardımına koşan ilk isimdi...

Cenk, o anları İngiliz basınına anlattı: "Gomes şoka girmişti. Gözleri çok büyümüş, ağlıyor ve çığlık atıyordu. Onu tutup sadece sakinleştirmek için konuşmaya çalıştım. Hepimiz çok üzgünüz."