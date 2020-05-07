Cenk Tosun; koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde, katıldığı yayınlarla sık sık taraftarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün TRT Spor'un Instagram hesabına konuk olan milli golcü, Beşiktaş'ta bir dönem birlikte forma giydiği Mario Gomez hakkında gülümseten ifadeler kullandı.

''GOMEZ'İN YANINA EYŞAN YAZALIM''

Birlikte oynadığı isimlerden oluşan en iyi 11'i söyleyen Cenk Tosun, forvete ise Alman golcü Mario Gomez'i yazdı.

Bu sırada esprili cümleler kuran 28 yaşındaki futbolcu, ''10 numaraya kesinlikle Talisca'yı koyarım. Sağ tarafa ise hiç düşünmeden Quaresma derim. Hayatımda onun kadar iyi orta yapan bir oyuncu görmedim. Forvete Gomez'i koyarım. Hem sağ hem sol ayakla çok iyi goller atıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Gomez'in yerine Eyşan yazabilirsin.'' ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun: Gomez yerine Eyşan yazalım - İZLE

GOMEZ'E NEDEN EYŞAN DENİYOR?

Bir dönem Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı Ezel dizisinden bir karakter olan Eyşan; arkadaşlarıyla birlikte bir soygun düzenleyerek suçu kendisine aşık olan Ömer'in üstüne atar. Cezaevinden farklı bir yüz ve kimlikle çıkan Ömer ise intikam peşine düşse de Eyşan'ın aşkından vazgeçemez.

Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonunu 26 gol ile gol kralı olarak tamamlayan Alman golcü Gomez, siyah-beyazlılara kiralık olarak gelmişti. Piyasa değerinin oldukça altında Wolfsburg'a transfer olan ve kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemeyen Alman golcüyü, hala unutamayan ve her golcü transferinde gündeme getiren siyah-beyazlı taraftarlar ise duruma esprili bir yaklaşımda bulunarak Gomez'e, 'Eyşan' diyorlar.