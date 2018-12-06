Cenk Tosun gözden düştü

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Premier Lig'de tutunamadı.

Sezona 'banko' olarak başlayan ama 6. haftadan sonra kesik yiyip, son 4 lig maçının 3'ünde süre bile alamayan Cenk Tosun'un yerine İtalyan Andrea Belotti gündeme alındı.

MARCO SİLVA, BELOTTİ'Yİ İSTİYOR

Cenk Tosun'dan istediğini alamayan menajer Marco Silva, santrfor pozisyonunda Richarlison'u değerlendiriyor ama Torino'nun golcüsü Andrea Belotti'nin de devre arasında takıma kazandırılması talimatını verdi.

20 kere giydiği İtalya Milli Takımı formasıyla 5 gole imza atan Belotti için İtanyal gazeteci Goodwin'in yorumu şu şekilde: "Tosun'a stil olarak benziyor ama daha iyi ve daha yeteneklisi, aranan kan Belotti! Tosun'dan daha gezgin ve çevresindekilerle daha uyumlu bir yapıda. Bitiriş konusunda da ondan daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."





Torino ile bugüne kadar 124 maça çıkan Belotti, 60 gol atarken 24 de asist yaptı. Geçen yaz transferin gözdesiydi ama Torino elden çıkarmak istememişti.

Cenk Tosun'a 22.5 milyon euro ödeyen Everton'ın, bu transfer için en az 35-40 milyon euroyu daha gözden çıkarması gerekiyor.

Everton Premier Lig'de hafta sonu Cenk Tosun'un süre alamadığı maçta Liverpool'a 1-0 yenilmişti.