Cenk Tosun: İdmanı yapmayana para cezası vardı

Koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada Everton forması giyen Cenk Tosun, gazeteci Irmak Kazuk'un sosyal medya hesabından yaptığı bir yayına konuk oldu.

Everton'a transfer olduğu dönemdeki kulüp menajeri Sam Allardyce'ın antrenman metotlarını anlatan milli yıldız, bu sistemi Türkiye'de uygulamanın imkansız olduğunu söyledi.

''BÖYLE BİR ŞEY TÜRKİYE'DE İMKANSIZ''

Tosun, ''İngiltere'ye ilk geldiğimde Everton'da Sam Allardyce görevdeyken biz pazartesi-salı ağır idman yapıp, çarşamba izin veriliyordu. Perşembe-cuma yine idman yapıp, cumartesi maça çıkıyorduk. Pazar yine izin oluyordu. Böyle bir şey Türkiye'de imkansız.'' dedi.

''PARA CEZASI VERİLİYORDU''

Gereken çalışmalara katılmayanlara para cezası verildiğini belirten milli futbolcu, ''Pazartesi günü ilk idmanımızı yapıyorduk. Salı günü idmandan sonra alt vücuda giriyorduk. Girmezsen para cezası alıyordun. Çarşamba izin oluyordu. Perşembe yine ağır idman. İdmandan sonra üst vücuda giriyorduk. Cuma ter idmanı, cumartesi maç günü.'' ifadelerini kullandı.