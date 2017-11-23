Cenk Tosun: İdolüm Ronaldo

Sezona müthiş bir giriş yapan, performansını her hafta üstüne katarak zirveye taşıyan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Porto ile oynadığı maçta, yine adından sözettiren isim oldu.

Gol atmak yerine Talisca'ya yaptığı asistle gönülleri de fetheden milli oyuncu, transfer dedikodularına hiç girmek istemediğini söyledi.

"RONALDO BİLE KENDİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Başarılı olabilmek için bu tür haberlere kulak tıkamak gerektiğini ifade eden başarılı golcü, "Benim futbol anlayışımda asla oldum demek yoktur. Mutlaka geldiğim noktanın bir üst seviyesine çıkmak gerekir. Bu konuda Cristiano Ronaldo örnek bir isimdir. Onun gibi bir futbolcu bile, daha iyi yerlere gelebilmek için her geçen sezon kendini geliştirmeye çalışıyor" diye konuştu.

"HAYALİMDE BÜYÜK TAKIMLAR VAR"

Transferde adının İngiliz kulüpleriyle anılmasına pek aldırış etmediğini de söyleyen Cenk Tosun, "Benim için şu an varsa yoksa Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Sezon sonunda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışıyoruz. Transfer dedikoduları ile ilgilenirsem bu beni geriye götürür. Ben işime bakarım. Teklif gelirse de kulübüme gelir. O zaman bir karar alınır" ifadelerini kullandı.

Başarısıyla Negredo gibi kariyerli bir oyuncuyu bile yedekte bekleten siyah-beyazlı golcü, "Kulüp ismi vermek istemiyorum ama açıkçası benim hedeflerim çok büyük. Her zaman gidebildiğim yere kadar gitmek isterim. Hayalimde çok büyük takımlar var tabii ki ama bunun için daha çok çalışmam gerekiyor" diye konuştu.