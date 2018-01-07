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Cenk Tosun İngiltere'ye gitti

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'ye 6 valiz ve 1 turşu bidonuyla gitti.

Cenk Tosun İngiltere'ye gitti
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Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan golcü futbolcu Cenk Tosun, İngiltere’ye gitti.

EŞİYLE BİRLİKTE LONRA'YA GİTTİ

Önceki gün İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun, sağlık kontrolleri ve imza sonrası dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelmişti.

Milli futbolcu bugün de öğlen saatlerinde eşi Ece Tosun ile birlikte Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla tekrar İngiltere’ye Londra’ya gitti.

Cenk Tosun İngiltere'ye gitti - İZLE

TURŞU BİDONU DA GÖTÜRDÜ

6 valizle Londra'ya giden Cenk Tosun'un yanında götürdüğü turşu bidonu da dikkatlerden kaçmadı.

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