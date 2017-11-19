Cenk Tosun Juventus'un takibinde

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Juventus, Beşiktaş'ta büyük çıkış yakalayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

JUVENTUS CENK İÇİN DEVREDE

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren, başta İngiliz ekipleri olmak üzere Avrupa kulüplerinden teklifler alan Cenk Tosun'u Juventus da transfer listesine aldı. Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Newcastle United'ın takibinde olan milli futbolcu için İtalyan ekibi de devrede.

ESPN'de yer alan habere göre, Juventus Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun için İngiliz kulüpleriyle yarışıyor.

Haberin detaylarında Cenk'in son 18 ayda ligde, Avrupa'da ve Milli Takım'da attığı gollere dikkat çekilirken, Juventus'un Higuan'e rakip olabilecek bir isim olarak gördükleri golcü futbolcuyu kadrosuna katacağı aktarıldı.

Öte yandan İtalyan basınından Tuttumercato da ESPN'in haberini sayfalarına taşıdı.