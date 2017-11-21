Cenk Tosun: Kariyerimin zirvesindeyim

Bu sezon 17 resmi maçta 10 gol, 3 asistlik performansa ulaşan ve bazı Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde bulunan Cenk, kariyerini zirvesinde olduğunun altını çizdi.

"BÜYÜK BİR İŞ ÇIKARDIK"

Milli forvet, "Zaferle ayrılıyoruz. Beşinci maç sonunda liderliği garantiledik. Büyük bir iş çıkardık. Güzel bir maç oynadık. 90 dakika hakimiyet bizdeydi. Çok çalıştık. Beşiktaş'taki dördüncü senem. İlk senemde forma şansı bulamadım ama çalışmayı bırakmadım. 'Şu an kariyerim zirvesindeyim' diyebilirim. Anladım ki hiçbir şey çalışmadan gelmiyor. Böyle takımlarla ismimin anılması gurur verici ama zaten büyük bir takımdayım. Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusuyum. Sezon sonuda başkanımız ne derse o olacak" dedi