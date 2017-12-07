Cenk Tosun: Kim gelirse gelsin tur atlamak istiyoruz

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Leipzig maçının ardından konuştu. "Güzel bir maç oldu." diyen Cenk, "Erken gol bulduk. Hakettiğimiz golü bulduk. Tolga ağabey inanılmaz bir maç oynadı. Çoğu pozisyonda inanılmaz reflekslerle 1-0'ı tuttu. Gol yedikten sonra yine de 2-1'i bulduk. Ben de kısa süre almama rağmen gol bulabilirdim. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Tarih yazdığımız için çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Cenk, "Bizde sistem oturduğu için oyuncular değiştiğinde oyunumuzda değişiklik olmuyor. 1-0'dan sonra fazla pozisyon verdik. Ama galibiyetle ayrıldık. Herkes maça yüzde yüz konsantrasyonla ayrıldı." ifadelerini kullandı.

"ARTIK EN İYİ 16 TAKIM KALDI"

"Takımımızda kıskançlık olsun, arkasından konuşayım diye bir şey olmadı." diyen golcü oyuncu, "Kardeşlik ön planda. O da başarıyı getiriyor. tecrübelendik ve gruptan lider çıktık. Artık en iyi 16 takım kaldı. Kimi çekerim diye aklımda bir şey yok. Kim gelirse gelsin turu geçmek istiyoruz." dedi.