Cenk Tosun: O hareketleri yapmamam gerekiyordu

Millilerin, Tunus ile oynadığı mücadeleye Cenk Tosun'un taraftarlarla yaşadığı tartışma damga vurdu. Yıldız oyuncu, karşılaşmanın 59. dakikasında bir anda tribünlere döndü ve çok sinirli bir şekilde bir şeyler söylemeye başladı.

2-2 biten karşılaşmadaki gollerimizden birini atan Cenk Tosun, yaşanan bu olayın ardından hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Cenk Tosun'un maç sonu açıklamaları şu şekilde;

BABAM BANA KIZDI

"Takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Her şeyden önce biz insanız. Maç esansında çok çirkin bir görüntü gördüm ve dayanamadım. Aile bir numarada geliyor her zaman. Yapmamam gerekiyordu.

Hakemden de özür dilerim. Ona da saygısızlık yaptığımı düşündüm. O da bana teşekkür etti. Babamla görüştüm, hiçbir sorun yokmuş. Hatta bana kızdı, neden kırmızı kart görüyorsun diye. Aslında çok sakin bir insanımdır ama orada kendimi kaybettim. Türk halkından ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bu forma üzerimizde olduğunda farklı davranmamız gerekiyor. Bana yakışmayan bir hareketti."

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TEHDİT EDEREK, YANLIŞ BİR ŞEKİLDE

"Kafamı çevirdiğim anda babamla ağız dalaşına girildiğini gördüm. Olayı tam bilmiyordum. Oradakilere yanlış yaptıklarını, tehdit ederek, bana yakışmayan bir şekilde söyledim. Babamı o durumda gördüğümde önüme siyah bir perde çekildi."

BİR DAHA OLMAYACAK

"Karakter futbolculuktan daha önemlidir. İnsanların, futbolu bıraktıktan sonra sizi nasıl hatırlayacakları önemlidir. Bir daha böyle bir olay yaşanmayacağının sözünü veriyorum.. Bana yakışmayan bir hareket oldu. Özür diliyorum. Bir daha olmayacağının garantisini veriyorum."





ALİ DÜRÜST: "CENK YANLIŞ ANLAMIŞ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, yaşananlarla ilgili, "İyi bir maç oluyordu. Cenk'in babası ile görüştüm. Arkadan bir meşale atılmış ve arkasına gelmiş. Arkadaki tekrar yukarıya meşaleyi atarken, babası bunu yapmanın doğru olmadığını söylemiş. İyi bir sportmen olarak bir tepkisi olmuş, Cenk de yanlış anlamış." açıklamasını yaptı.

Bu arada Cenk Tosun, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.