Cenk Tosun: Şampiyonlukta favorim Başakşehir

Everton’ın golcüsü Cenk Tosun, TRT Spor'a konuştu.

Cenk, Premier Lig’deki futbol anlayışı, Beşiktaş’ın ligdeki durumu ve geleceği hakkında konuştu.

İşte Cenk Tosun’un açıklamaları;

“İngiltere, Almanya ve Türkiye olmak üzere üç büyük ülkede futbol oynadım. Türkiye’de Almanya’dan daha sert bir futbol oynanıyor ancak Premier Lig’e geldiğimde bunun zirveye ulaştığını gördüm. Bazı pozisyonlarda sert müdahalelerden dolayı kemik sesleri geliyor. Defans oyuncuları çok hızlı değiller fakat çok sert oynuyorlar”

HAYALİM BEŞİKTAŞ’TI

“Henüz çocukken hayalim futbolcu olmaktı. İkinci büyük hayalim ise Beşiktaş’ta oynamaktı. Allah’a şükür onu da gerçekleştirdim”

ZAMANI GELİNCE DÖNECEĞİM

“İstanbul’u elbette özlüyoruz. Fakat burayı da çok seviyorum ve burada da severek futbol oynuyorum. İngiltere’ye ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek için geldik. Zamanı geldiğinde de ülkeme döneceğim”

SEZON BAŞINDA YAPILSA

“Beşiktaş başta Burak ağabey ve Kagawa olmak üzere devre arasında önemli transferler yaptı. Eğer bu transferler sezon başında yapılsaydı takım çok daha iyi bir yerlerde olabilirdi.”

FAVORİM BAŞAKŞEHİR

“Konyaspor ile oynanan ve 3-2 biten maçta da skor daha farklı olabilirdi fakat Serkan Kırıntılı birçok kritik kurtarış yaptı. Bu seneki şampiyonluk favorim Başakşehir, Beşiktaş’ın da ikinci sırada bitirmesini umut ediyorum”