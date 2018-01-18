Cenk Tosun: Şenol Güneş babam gibi

Milli futbolcu eski takımı Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" kampanyası için yayınladığı videoda yer almasıyla ilgili olarak, "Videoyu izledim. Beşiktaş'ın başkanı beni çok beğeniyor. Orada harika 3.5 yıl geçirdim. Şenol Güneş babam gibiydi. Ancak herkesin yeni hedefleri olması gerekir, benimki de buraya gelmekti." ifadelerini kullandı.

"BONSERVİS BEDELİM BASKI YARATMIYOR"

Cenk Tosun Everton'daki hedefinin, atabildiği kadar gol atmak ve kupalar kazanan bir takımın parçası olmak olduğunu söyledi.

26 yaşındaki golcü Premier Lig'le ilgili olarak, "Burada oyun çok hızlı ve yüksek tempolu. Ancak ben de oyunu o hızda oynuyorum. İlk maçımda daha iyi bir sonuç almak isterdim fakat Goodison Park'ta taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Cenk Tosun "Bu bir klişe gibi gelebilir ancak buradaki herkes bana yardım etti. Özellikle de Wayne Rooney, Gylfi Sigurdsson ve Phil Jagielka bana çok yardımcı oldular" diyerek Everton'da kendini iyi hissettiğini dile getirdi.