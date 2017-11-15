Cenk Tosun: Sezon sonunda Ada'ya gitmek istiyorum

Beşiktaş'ta Cenk Tosun için başta İngiltere olmak üzere birçok ülke takımından teklifler yağıyor.

ADA'YA GİTMEK İSTİYORUM

Başkan Fikret Orman'ın, "20 milyon Euro'dan aşağı satmam" dediği Cenk'in yakın çevresiyle yaptığı görüşmede, "Devre arasında değil ama sezon sonunda Ada'ya gitmek istiyorum" dediği öne sürüldü.

OCAK'TA KAPIYI ÇALACVAKLAR

Cenk Tosun İspanya ve Almanya'dan gelen tekliflere sıcak bakmıyor. İngiliz kulüpleri Tottenham, Newcastle ve Crystal Palace, Cenk Tosun için Ocak'ta Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FUTBOL STİLİM ADA'YA YATKIN

Cenk Tosun'un yakın çevresine Ocak'ta gitmek istemediğini söyleyerek, "Sezon sonunda kulübüm de kazanacaksa İngiltere'de oynamak isterim. Futbol stilim bu ülkeye çok yatkın" dediği öne sürüldü.