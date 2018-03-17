Cenk Tosun, Stoke City'ye 2 gol attı

1

Hasan Şaş: Fenerbahçe maçları kabusumdu

Kadıköy'de birçok defa Fenerbahçe derbisine çıkan G.Saray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, o maçlara dair anılarını anlattığı bir programda, "Büyü var o statta, mum bile yaktık kazanamadık" demişti.