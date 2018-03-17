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Cenk Tosun, Stoke City'ye 2 gol attı

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Stoke City'ye 2 gol atarak, son 3 maçta 4. kez ağları sarstı.

Cenk Tosun, Stoke City'ye 2 gol attı
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Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City'ye konuk oldu. 

CENK'TEN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GOL 

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 69. dakikasında Cenk Tosun takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

77. dakika Maxim Choupo-Moting'ten gelen Stoke City'nin beraberlik golüne yine Cenk Tosun cevap verdi. 84. dakikada sahneye yeniden çıkan Cenk, Everton'ı 2-1 öne geçirdi.

Everton, Stoke City'yi Cenk Tosun'un attığı gollerle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Stoke City'ye 2 gol atan Cenk Tosun, son 3 maçta 4 gol atmayı başardı.

Cenk, 2 hafta önce Everton'ın Burnley'ye 2-1 yenildiği maçta 1, geçtiğimiz hafta ise Brighton'ı 2-0 yendikleri mücadelede de 1 gol atmıştı. 


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