Cenk Tosun, Stoke City'ye 2 gol attı

Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City'ye konuk oldu.
CENK'TEN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GOL
İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 69. dakikasında Cenk Tosun takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
77. dakika Maxim Choupo-Moting'ten gelen Stoke City'nin beraberlik golüne yine Cenk Tosun cevap verdi. 84. dakikada sahneye yeniden çıkan Cenk, Everton'ı 2-1 öne geçirdi.
Everton, Stoke City'yi Cenk Tosun'un attığı gollerle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Stoke City'ye 2 gol atan Cenk Tosun, son 3 maçta 4 gol atmayı başardı.
Cenk, 2 hafta önce Everton'ın Burnley'ye 2-1 yenildiği maçta 1, geçtiğimiz hafta ise Brighton'ı 2-0 yendikleri mücadelede de 1 gol atmıştı.