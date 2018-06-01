Cenk Tosun taraftara boğaz kesme hareketi yaptı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na az bir süre kala Tunus Milli Takımı ile hazırlık maçı yaptı.

2-2 sona eren mücadelede milli futbolcumuz Cenk Tosun, taraftarlarla tartıştı.

CENK BOĞAZ KESME HAREKETİ YAPTI

Maçın 59. dakikasında Cenk Tosun, golün ardından ailesinin üzerine atılan meşale sonrası çıldırdı.

Milli futbolcu taraftarşa tartışmaya başladı. Yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcular Cenk'i sakinleştirmeye çalıştı ancak milli futbolcu tartışmayı sürdürdü ve bir taraftara boğaz kesme hareketi yaptı.

Cenk Tosun'dan taraftara boğaz kesme hareketi - İZLE

Bu yaşanan olaydan sonra maçın hakemi Cenk'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

VOLKAN OLAYI HATIRLATILDI

Cenk'in bu olayından sonra sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, Kazakistan maçında taraftarlarla tartıştıktan sonra sahayı terk eden Volkan Demirel'in yaşadığı durumu hatırlattı ve Cenk'in de milli takımdan uzaklaştırılması yönünde yorumlarda bulundu.

Bilindiği üzere Volkan Demirel, kendisine küfür eden taraftarlarla tartışmış ve sahayı terk etmişti.